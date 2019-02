Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assaltam moradia e levam caçadeira em Quarteira

Assaltantes levaram dinheiro, peças em ouro, garrafas de whisky e de vinho do Porto.

Uma caçadeira foi levada do interior de uma moradia, nos arredores de Quarteira, durante um assalto ocorrido na madrugada da passada quinta-feira. A GNR foi alertada e está a investigar.



No dia seguinte ao crime, pelas 15h00, quando o proprietário chegou ao local as portas estavam arrombadas e dentro da casa estava tudo desarrumado. Lourenço Silva, 70 anos de idade, garante que ainda não fez as contas aos prejuízos.



Sabe que estragaram as portas, levaram uma caçadeira, peças em ouro, cerca de 15 garrafas de whisky e de vinho do Porto e ainda aproximadamente 500 euros em dinheiro. "Tive que abandonar a casa. Ninguém se sente seguro aqui.



A minha mulher também já é uma pessoa de idade e diz que não aguenta continuar a viver nesta casa porque fica sempre num estado de nervos enorme", lamentou ao CM Lourenço Silva, que vivia na moradia há 20 anos e só nos últimos três já foi assaltado quatro vezes.



Esta onda de assaltos fez o casal mudar de casa. Por estar ausente, Lourenço Silva só soube do assalto na sexta-feira à tarde, por volta das 15h00, quando foi avisado por um amigo do neto que viu a porta da moradia aberta e achou estranho. Os vizinhos ouviram alguns barulhos, a partir das 02h00, mas não saíram à rua.



"Estamos fartos disto. Já me envenenaram um cão e só num assalto levaram bens cujo valor chegava aos 50 mil euros" disse, revoltado, o homem de 70 anos.



A GNR foi chamada ao local e está agora a investigar o caso.