Assaltam ourivesaria através de buraco em apartamento

Arrombaram a porta de um apartamento que está em obras, no primeiro andar de um prédio, na rua Rodrigues Sampaio, no Porto, e no chão de um dos quartos fizeram um buraco, cujo acesso dá à ourivesaria Pearl Temptation, localizada no rés do chão. Do interior da loja, os ladrões, cujo número de elementos se desconhece, levaram vários artigos em ouro que estavam numa vitrina.O alarme da loja soou às 18h30 do feriado de São João e o responsável da loja foi alertado através do telemóvel. "Quando cá cheguei já só encontrei o buraco e muita sujidade no chão. Eles partiram a placa que separa o primeiro andar do rés do chão e ainda o tecto de pladur. Felizmente não levaram muita coisa. O prejuízo não deve chegar a uma dezena de milhares de euros", contou aoApesar de o espaço ter videovigilância, o assalto não foi filmado, uma vez que os ladrões viraram as duas câmaras contra a parede - e estão localizadas junto ao local onde foi feito o buraco. "Não se sabe quantos foram. Eles também só acederam a uma das vitrinas, a que estava mais próxima", referiu ainda o responsável da loja. A PSP investiga o assalto.De acordo com o responsável da loja foram roubados, sobretudo, fios em ouro que estavam em exposição e cuja quantia ainda não foi apurada. Todos os artigos levados pelos ladrões estão cobertos pelo seguro.A PSP deslocou-se ao local e comunicou o caso ao Ministério Público. Este foi o primeiro assalto à ourivesaria, que está aberta há 19 anos, ao lado dos Bombeiros Voluntários do Porto e a poucos metros da Câmara Municipal, da avenida dos Aliados e do Teatro Rivoli.