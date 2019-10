Assaltam pastelaria e colocam-se em fuga em Santa Maria da Feira

Uma pastelaria foi assalta durante a madrugada desta quarta-feira em Rio Meão, Santa Maria da Feira.Os assaltantes conseguiram roubar o dinheiro que estava no interior da máquina de tabaco.Os suspeitos foram travados pelos populares vizinhos da pastelaria "Doce €usto" que ouviram barulhos no interior do estabelecimento.Para entrar no espaço localizado junto à Junta de Freguesia de Rio Meão, os assaltantes, que se encontram em fuga, partiram um dos vidros da pastelaria.O alerta foi dado cerca das 00h30. A GNR encontra-se a investigar.