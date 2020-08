Assaltam Refood e levam carrinha

As instalações do Núcleo da Refood Foz do Douro, no Porto, foram assaltadas durante a madrugada de ontem. Os ladrões levaram a carrinha da associação e alguns bens alimentares, tendo mesmo comido vários iogurtes e bolachas antes de escaparem daquele espaço, localizado na rua Burgal de Baixo.A Refood dedica-se à angariação de refeições - evitando o desperdício - para redistribuir, no caso da Foz do Douro, a cerca de 90 pessoas carenciadas. "O roubo da carrinha é o que nos está a preocupar mais. Recolhemos os bens alimentares, ao final do dia, em superfícies comerciais, restaurantes e em outros sítios, por isso a carrinha é imprescindível na nossa atividade", disse Sofia Reis, vice-coordenadora da associação."Quem cá veio levou poucos bens alimentares e ainda esteve a comer iogurtes e bolachas. Isso leva-me a pensar que se pode tratar de um caso de fome extrema", referiu a responsável. "Nesse cenário, penso que o furto da carrinha acaba por ser uma consequência e espero que seja encontrada rapidamente", acrescentou a jovem.As instalações da Refood são cedidas pela União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde e o presidente desta junta explica que os assaltantes entraram pelo pré-fabricado em que se encontra a funcionar, nesta altura, um ateliê para idosos, nada tendo levado desse espaço. Nuno Ortigão acrescenta que já estão a proceder à troca de todas as fechaduras.Foi apresentada queixa formal e o crime é agora investigado pela PSP do Porto.