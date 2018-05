Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assaltam supermercado em Vizela e levam dois sacos com dinheiro

Dois homens encapuzados e armados fugiram com soma indeterminada de notas, este sábado de manhã.

13:06

Um supermercado em Vizela foi, este sábado de manhã, assaltado por dois homens encapuzados e armados.



Segundo apurou o CM, o assalto aconteceu por volta das 10h30, numa altura em que se encontravam no local seguranças que estariam a repor dinheiro no Multibanco do estabelecimento comercial.



Os assaltantes, ajudados por um terceiro elemento, conseguiram levar dois sacos com um número indeterminado de notas, fugindo de seguida num carro que estava à sua espera à porta.



No local estiveram elementos da GNR.



O caso foi entregue à Polícia Judiciária de Braga.