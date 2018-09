Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assaltante agride idoso até o fazer desmaiar

João Barbeiro, de 78 anos, foi atacado numa rua de Beja e ficou sem 2 mil euros.

Por António Lúcio | 09:00

Tudo apontava para mais uma "habitual saída matinal para fazer compras", mas, desta vez, João Gonçalves Barbeiro, 78 anos, foi violentamente assaltado, na manhã de quinta-feira, por um homem que o agrediu e lhe roubou cerca de 2000 euros que levava na carteira.



O crime aconteceu na rua de São Sebastião, em Beja. O idoso teve de receber assistência hospitalar depois de ter sofrido ferimentos graves na nuca, que o deixaram inconsciente vários minutos. A vítima conta ao CM que se lembra de ter saído de casa pelas 10h30, "como habitual, para comprar pão". E depois da agressão apenas se recorda de "ter acordado no hospital". "O médico disse-lhe: "Se a pancada tivesse sido um pouco mais abaixo, tinham-no matado", recorda por sua vez João Fernando Barbeiro, filho da vítima, ao CM.



O idoso, que vive com a mulher, foi comerciante mas nunca se habituou a utilizar cartões multibanco. Fazia o mesmo percurso todos os dias, normalmente com muito dinheiro na carteira. O filho acredita, por isso, que o ataque violento foi planeado. "Andaram a segui-lo depois de saberem que ele andava com dinheiro e fizeram-lhe uma emboscada", afirma.



Apesar de o assalto ter acontecido num local público, à luz do dia, não houve quaisquer testemunhas do ataque.

João Gonçalves Barbeiro foi transportado para o Hospital de Beja, de onde apenas teve alta no dia seguinte. Não se sabe com que objeto a vítima foi agredida. Tudo aponta para que o ladrão estivesse escondido à espera para atacar.