Assaltante apanhado em cima do telhado de prédio na Amadora

Um homem, de 51 anos, foi detido esta quinta-feira à noite, em cima de um telhado, quando se preparava para realizar um assalto, na Praceta das Flores, na Amadora. O alerta foi dado pelos moradores do prédio que se aperceberam do que estava a acontecer e alertaram a PSP.



Um dos moradores conta que viu o homem a apanhar o elevador para o 13º andar. Os moradores ainda o tentaram deter, mas a determinado momento perderam-no de vista.





Os habitantes uniram-se e dirigiram-se para a porta principal do prédio, enquanto aguardavam pela polícia, para o suspeito ficar encurralado e não conseguir fugir.O homem apercebeu-se e decidiu ir para cima do telhado para se tentar esconder. Havia uma janela que dava diretamente para o telhado e foi por aí que o suspeito passou. Ainda saltou para o prédio vizinho para tentar escapar.Quando a PSP chegou, os agentes percorreram todo o edifício e aperceberam-se do esquema do criminoso. Foi imediatamente detido e vai esta sexta-feira ser presente a juiz, a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal da Amadora.Há uma moradora que contou mais tarde que já tinha visto aquele homem nessa manhã a rondar o prédio. O suspeito foi detido e a PSP apreendeu-lhe 435 euros em dinheiro e um telemóvel. Oapurou que o homem é estrangeiro e que está interdito de entrar no espaço Schengen.