Assaltante armado rouba atelier de beleza em Sintra

Um homem armado assaltou terça-feira à noite um atelier de beleza em Casal de Cambra, Sintra, fugindo com 100 euros. A queixa só foi apresentada quarta à noite.O assaltante será o mesmo que, também na terça, roubou 200 euros de uma massagista em Queluz.Segundo apurou o, a dona do salão, de 35 anos, foi à PSP de Casal de Cambra dizer que no dia anterior foi assaltada por um homem vestido de negro, com um capacete de viseira levantada, com uma pistola.A descrição é igual à do assalto em Queluz, ocorrido 40 minutos depois.