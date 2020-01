Assaltante conduz carro contra montra para assaltar café

Um assaltante, ainda por identificar, conduziu esta segunda-feira de madrugada, em marcha-atrás, um automóvel contra a fachada em vidro do café Quente e Fresco, em Rio Maior.Como mostra a videovigilância, o ladrão entrou no espaço e tentou forçar a máquina do tabaco a pontapé, sem sucesso. Já com o alarme ativo - e muitos vizinhos à janela - o assaltante arrombou a caixa registadora e fugiu com a gaveta, sem dinheiro."Ligaram-me a dizer que o alarme estava a tocar", disse ao CM Luz Rodrigues, proprietária do café. "Vim em pijama, porque ainda moro longe, e quando cheguei deparei-me com isto", apontando para a montra destruída. A mulher, na companhia de uma funcionária, passou a noite no café para garantir a segurança do recheio.