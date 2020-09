Rodolfo ‘El Ruso’ Lohrman, o assaltante de bancos argentino que cumpre 18 anos e 10 meses de prisão na cadeia de alta segurança de Monsanto, em Lisboa, por roubos a bancos, já requereu ao tribunal da Relação a transferência para o país natal, com o objetivo de ali cumprir o cúmulo jurídico de penas a que for condenado no âmbito dos processos em que é arguido.









CM junto de fonte judicial, ao cúmulo jurídico a que ‘El Ruso’ for condenado terão de ser descontados os 13 anos de prisão que já cumpriu em Portugal, Espanha e na Bulgária.

Se a transferência for deferida pelos desembargadores, ‘El Ruso’ irá finalmente ser julgado pelo sequestro do jovem Christian Schaerer, ocorrido na primavera de 2003. O assaltante, acredita o Ministério Público argentino, foi o autor do crime com José Maidana (também preso em Portugal).junto de fonte judicial, ao cúmulo jurídico a que ‘El Ruso’ for condenado terão de ser descontados os 13 anos de prisão que já cumpriu em Portugal, Espanha e na Bulgária.