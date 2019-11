Assaltante detido em Gaia após perseguição policial e acidente

Um homem assaltou esta terça-feira um estabelecimento de Vila Nova de Gaia, escapou à PSP numa viatura furtada, que conduzia sem carta, e embateu em veículos estacionados, acabando por ser apanhado quando tentava prosseguir a fuga a pé.

Segundo o Comando Metropolitano da PSP do Porto, o homem, de 31 anos, foi detido pelas 03h30, na Rua de Nampula, Vila Nova de Gaia, pouco depois de ter consumado um furto num estabelecimento comercial da Avenida Gomes Júnior, Vila Nova de Gaia, naquela cidade.

Ao volante de uma viatura que a PSP viria constatar ter sido furtada no Porto, o suspeito fugiu à polícia "a grande velocidade", percorrendo diversas artérias de Vila Nova de Gaia, e vindo a imobilizar-se na Rua de Nampula, "depois de embater em veículos que ali se encontravam devidamente estacionados", relata o Comando policial.

Tentou prosseguir a fuga a pé, mas os agentes da PSP acabaram por intercetá-lo.

No interior do veículo, a polícia encontrou diversos artigos alimentares e bebidas, que tinham sido furtados no estabelecimento.

Os registos policiais associam o homem a diversos crimes contra o património.