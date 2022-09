A Audiência Nacional, instância judicial de recurso em Espanha, indeferiu a contestação à extradição apresentada por Nélida Guerreiro, que se recusa a voltar para Portugal, onde já se encontra na cadeia o namorado, Sidney Martins.



A assaltante de 40 anos, procurada por uma vaga de roubos armados a bombas de gasolina com o companheiro (ficaram conhecidos como ‘Bonnie e Clyde’, numa referência ao casal que espalhou o terror nos EUA entre 1932 e 1934), justificou o pedido para permanecer em território espanhol com as “raízes” que garante já ter criado naquele país.









