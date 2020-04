Assaltante encapuzado rouba pastelaria em Famalicão

Um homem encapuzado assaltou durante a madrugada uma pastelaria em Ruivães, no concelho de Vila Nova de Famalicão.



O assalto aconteceu pouco depois da 01h00. Com recurso a um ferro, o ladrao partiu o vidro mais próximo da máquina de tabaco. Já no interior, rebentou a máquina, levando praticamente todos os maços de cigarro aí existentes, assim como o dinheiro da mesma máquina.



Os vizinhos ouviram o barulho e alertaram as autoridades que já não localizaram o ladrão.



O NIC da GNR de Barcelos está a investigar.

