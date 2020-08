Assaltante foi filmado a furtar alcatruzes em Olhão

Um indivíduo foi filmado a furtar 20 alcatruzes de barro, utilizadas na pesca do polvo, no porto de pesca de Olhão, durante o passado fim de semana. As imagens foram recolhidas pelo armador responsável pelo material, que já terá apresentado queixa às autoridades. O crime de furto aconteceu junto aos armazéns que servem de apoio a este porto de pesca algarvio.Esta arte de pesca já é pouco utilizada pelos profissionais e, apesar de não ter grande valor patrimonial, ainda se vende em algumas feiras de velharias, onde é procurada por colecionadores. Para Miguel Cardoso, da Olhãopesca - Organização de Produtores de Pesca do Algarve, é necessária mais "vigilância nos portos de pesca para tentar mitigar estas situações". Estes profissionais pagam uma avença à Docapesca, entidade gestora do porto, pela respetiva utilização do espaço, mas para este dirigente "o serviço, muitas das vezes, não corresponde ao que é pago, nomeadamente em termos de segurança, vigilância e higiene".A solução para controlar estas ocorrências poderá passar pela aplicação das mesmas medidas em todos os portos nacionais. "Em Matosinhos e Peniche não há quem entre sem dar a respetiva identificação e dizer para o que vai. Consideramos que nos restantes portos de pesca deveria ser tomada o mesmo tipo de medida", referiu o dirigente. Há ainda registo de alguns furtos de equipamentos de comunicações e auxiliares de navegação dos barcos.