Assaltante idoso sai de ambulância do Tribunal da Guarda

Ladrão mexicano de 83 anos sentiu-se mal por ficar preso.

Por Alexandre Salgueiro | 06:00

O mexicano de 83 anos que foi detido na quinta-feira pela PSP da Guarda na sequência de uma tentativa de assalto a um balcão da Caixa Geral de Depósitos, no centro da cidade, vai aguardar julgamento em prisão preventiva.



A medida de coação foi esta sexta-feira à tarde decretada pelo Tribunal da Guarda – tendo o idoso desfalecido quando ouviu o juiz decretar a medida de coação. Entretanto, os dois cúmplices continuavam ontem por localizar.



O idoso saiu do Palácio da Justiça de ambulância, já que, segundo fonte do tribunal, "se sentiu mal e desfaleceu depois de ter ouvido a medida de coação a que seria sujeito".



Foi transportado para o Hospital Sousa Martins por precaução e, assim que tiver alta, será levado ao Estabelecimento Prisional da Guarda, onde ficará preso.



A monte estão os cúmplices do mexicano na tentativa de assalto ao banco na manhã de quinta-feira. A PSP espera que o suspeito detido e as imagens de videovigilância ajudem a identificar e localizar os dois fugitivos que serão da mesma nacionalidade.



Ao que o Correio da Manhã conseguiu apurar, o grupo terá viajado de Espanha e as autoridades desconfiam que os dois suspeitos a monte tenham já regressado ao país vizinho.



O facto de o suspeito detido não ter residência em Portugal terá contribuído para o juiz decretar a medida de coação mais gravosa – por perigo de fuga –, já que a tentativa de furto não envolveu qualquer tipo de ameaça ou violência sobre os clientes ou funcionários que se encontravam no banco na altura do crime.