Assaltante leva cofre de Padaria Portuguesa em Lisboa

Um homem encapuzado e armado ameaçou esta segunda-feira duas funcionárias de uma loja Padaria Portuguesa, nos Olivais, Lisboa, obrigando-as a entregar o dinheiro no cofre.



O roubo ocorreu pouco antes das 06h00. O ladrão já devia saber do cofre, uma vez que orientou as vítimas para o local exato.

