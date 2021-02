Assaltante mutila-se à frente da PSP em Cascais

Um assalto a um posto de combustível na rua da Torre, Cascais, terminou este domingo de madrugada com o ladrão hospitalizado sob detenção.O homem foi apanhado pela PSP ainda no interior do espaço, mas trancou-se e começou a mutilar-se com uma lâmina. Os agentes arrombaram então a porta e, já com meios de emergência médica no local, socorreram-no.