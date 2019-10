Assaltante preso por 19 crimes de roubo e furto em Lisboa

Um homem de 38 anos foi preso por 19 crimes de roubo e furto, e um de burla informática, em Lisboa, anunciou ontem a PSP.O ladrão atacava jovens na rua e ameaçava-os com uma faca.Fez vários furtos no interior de hotéis, restaurantes e num hospital.Lesou as vítimas em mais de 18 mil euros.