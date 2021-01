Assaltante que roubou Mercedes com criança no interior já tinha sido detido no mesmo dia

O assaltante que roubou esta quinta-feira um Mercedes com um menino de sete anos no interior em Montemor-o-Novo, já tinha sido detido durante a manhã após ter assaltado um supermercado. O sujeito foi presente a um magistrado do Ministério Público e foi libertado com termo de identidade e residência, sabe oO assaltante, mais tarde, viu a carrinha Mercedes em Montemor-o-Novo. Entrou e acelerou sem se aperceber que a criança estava no interior da viatura, no banco traseiro. O menor viajou durante cerca de uma hora com o assaltante até Lisboa, tendo sido abandonado na rua, junto a Sete Rios, a 100 quilómetros de casa.O assaltante está já detido. O ‘carjacking’ aconteceu em frente a um restaurante onde a mãe do menor tinha ido buscar o jantar, por volta das 20h00.