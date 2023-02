O Tribunal de Santarém condenou a cinco anos e oito meses de prisão um cadastrado que lançou uma onda de assaltos nas zonas de Almeirim e Alpiarça, entre fevereiro e março de 2022. Mesmo absolvido de parte das 11 acusações que o Ministério Público lhe imputava, o arguido, de 30 anos, foi condenado por roubo qualificado, furto, furto de uso de veículo, condução sem habilitação legal e evasão.





Parte dos assaltos foram cometidos com os proprietários no interior das casas, de onde o arguido fugia com os artigos que conseguia transportar quando era surpreendido em flagrante. Aquando da sua detenção, foi colocado a aguardar julgamento numa comunidade terapêutica em Alcanede, Santarém, de onde se evadiu ao fim de dois dias. Ao ser novamente capturado pela GNR de Almeirim, ficou em prisão preventiva.