Assaltante rouba 546 raspadinhas em Portimão

O assaltante, de 46 anos, entrou na papelaria Crisana, nos Três Bicos, em Portimão e, sob a ameaça de uma faca, obrigou a funcionária a entregar-lhe 546 raspadinhas. Roubou ainda 160 euros.

Segundo o CM apurou, o assalto ocorreu quarta-feira, cerca das 09h15. "Ora vamos lá facilitar as coisas e passa o dinheiro para cá", ordenou o assaltante à funcionária. Iara de Sousa, de 37 anos, não resistiu e revelou ao CM ter apanhado "um grande susto".





Uma vez na posse do dinheiro e das raspadinhas, o assaltante fugiu, numa bicicleta. Mas distraiu-se e deixou ficar, em cima do balcão, a sua própria carteira, o que facilitou o trabalho dos agentes da PSP de Portimão, que foram chamados ao local. O suspeito acabou por ser detido pela PSP quando ia para casa, em Portimão. Ao que oapurou, assumiu de imediato a autoria do roubo.

Numa busca à habitação do suspeito, os agentes da PSP encontraram e apreenderam ainda uma espingarda de pressão.

O detido é ainda suspeito da autoria de roubos a cinco postos de abastecimento de combustível na cidade de Portimão e de mais dois em estabelecimentos comerciais. Era já conhecido da PSP, tendo sido detido em flagrante num assalto a uma bomba de combustível.