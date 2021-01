A PJ anunciou esta sexta-feira a detenção de dois homens, de 42 e 28 anos, que invadiram a casa de um homem no concelho de Cascais, agredindo e estrangulando a vítima para fugirem com uma quantia em dinheiro.O detido mais velho, tal como o CM noticiou na segunda-feira, foi detido no aeroporto de Lisboa, com o apoio do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, quando tentava fugir para o Reino Unido. Trata-se de Ricardo Lopes que, a 7 de janeiro, com o cúmplice, deixou a vítima em estado muito grave. O homem foi operado e ainda está internado.