Assaltantes à vontade em assalto de 35 minutos

Ladrões estroncaram a porta da padaria Sol da Gafanha e atuaram a passo. Câmaras gravaram o furto de tabaco, em Ílhavo.

Por Paulo Jorge Duarte | 09:00

Dois homens encapuzados entraram na padaria Sol da Gafanha, na Gafanha da Nazaré, em Ílhavo, na madrugada de domingo, depois de terem arrombado a porta do estabelecimento. Os ladrões atuaram a passo lento, perfeitamente à-vontade, durante cerca de 35 minutos, atacando a máquina de tabaco e a caixa registadora.



"Fizeram tudo com uma calma impressionante. Pareciam muito seguros, quase com a certeza de que nada lhes iria acontecer", contou, ao Correio da Manhã, Manuel Rocha, proprietário da padaria. "Não consigo compreender como é que o alarme tocou várias vezes e nenhum vizinho se apercebeu para dar o alerta às autoridades. Os ladrões fugiam sempre que o alarme tocava e regressavam pouco depois. Mas isto aconteceu várias vezes". E acrescentou: "Estamos a viver uma situação impensável, as pessoas receiam este clima de insegurança".



Manuel Rocha lamenta ainda a recente vaga de ataques a cafés - tendo como principal alvo as máquinas de tabaco - no distrito de Aveiro.



"Andamos nós aqui a trabalhar e vêm estas pessoas levar o produto do nosso sacrifício", referiu a mulher de Manuel. Os ladrões roubaram 100 euros da registadora e cerca de três mil euros de tabaco. A destruição da máquina provocou ainda um prejuízo de dois mil euros, num crime que foi gravado pelas câmaras de videovigilância e em que é possível ver os dois assaltantes, sem qualquer pressa, primeiro a passar pelo tabaco e depois pela registadora.



A dupla - que poderia ter cúmplices no exterior - deixou uma máscara junto ao local. A GNR da Gafanha da Nazaré foi, depois, chamada. No início do ano, Manuel Rocha foi vítima de um assalto violento. Na altura, o homem teve uma arma de fogo apontada à cabeça, enquanto era ameaçado.n



PORMENORES

Máscara encontrada

Os assaltantes deixaram uma máscara no chão que foi usada durante o furto. O objeto foi entregue aos militares da GNR para análise aos vestígios de ADN.



Onda de assaltos

Vários cafés foram assaltados na região de Aveiro, no último mês. Os ladrões recorrem ao mesmo método para entrar e roubar. A máquina de tabaco e a caixa registadora são os alvos principais.



Prejuízo da empresa

A máquina de tabaco furtada pelos assaltantes na padaria Sol da Gafanha é propriedade de uma empresa de distribuição. Os ladrões levaram cerca de três mil euros em tabaco. Agora as autoridades têm a ajuda das imagens de videovigilância para continuar a investigação ao caso e encontrar os assaltantes.