Assaltantes amarram e espancam jovem grávida para levar sete mil euros

Uma jovem de 20 anos, grávida de quatro meses, foi amordaçada, amarrada e espancada em casa, em Leiria, por dois assaltantes, de 18 e 21 anos, que lhe roubaram sete mil euros.O crime ocorreu em finais de abril e os agressores foram agora detidos pela Polícia Judiciária, revelou esta quinta-feira o Ministério Público de Leiria.Os dois assaltantes entraram por uma janela no apartamento onde a jovem reside, situado na Quinta do Alçada, na periferia da cidade. Iam armados com uma faca e uma foice, que usaram para ameaçar, coagir e manietar a vítima, e assim impedir que resistisse ou pedisse ajuda.Segundo apurou o, os assaltantes "ataram os pulsos e as pernas da vítima com uma corda e colaram-lhe a boca com fita cola", após o que "a molestaram fisicamente, com socos e pancadas", chegando mesmo a usar "o punho da foice", num quadro de grande violência.O objetivo era apoderarem-se do dinheiro que a vítima guardava em casa, por ser comerciante, o que conseguiram, já que fugiram com sete mil euros.A jovem encontrava-se na altura grávida de quatro meses, mas nem isso travou os agressores, que lhe causaram ferimentos na cara e numa mão.O roubo ocorreu a 27 de abril e os assaltantes fugiram - um deles para fora do País - tendo sido ambos detidos na quinta-feira passada, pela Polícia Judiciária de Leiria, em cumprimento de mandados fora de flagrante delito.O jovem de 18 anos ficou em prisão preventiva e o de 21 anos obrigado a apresentar-se duas vezes por semana às autoridades, proibido de sair do País e de contactar a vítima.Os dois jovens estão indiciados do crime de roubo agravado. A investigação ao crime prossegue, sob a direção da 1ª Secção do Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria, com a coadjuvação da PJ.Os dois assaltantes são naturais de Marrocos e trabalham como vendedores, deslocando-se com frequência ao seu País, sobretudo o mais velho. Por ordem do tribunal, está impedido de viajar.A jovem guardava em casa o dinheiro que obtinha na sua atividade comercial, facto que seria do conhecimento dos assaltantes. Segundo apurou o, havia alguma "proximidade" entre todos.