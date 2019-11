Uma loja de eletrodomésticos foi assaltada na madrugada desta segunda-feira, em Beja.Os assaltantes recorreram a uma carrinha 4x4 para abalroar a porta do armazém, nas traseiras da superfície comercial.O alerta foi dado pelas 06h00, segundo fonte policial.Os assaltantes ainda não foram localizados.Os elementos do Núcleo de Investigação Criminal de Beja estiveram no local a recolher provas.Ao que oapurou, estes assaltos têm sido frequentes na região.