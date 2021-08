Um café foi durante a madrugada deste sábado assaltado, em Sines.Segundo o que oconseguiu apurar, a porta do estabelecimento foi arrombada com recurso a uma carrinha que entrou de marcha atrás no estabelecimento, partindo a porta. "O estrondo foi enorme", disse aoo dono do estabelecimento.Em poucos minutos, os ladrões roubaram a máquina de tabaco e transportaram-na na carrinha, colocando-se em fuga de seguida.