Assaltantes arrombam santuário em Barcelos, comem hóstias e bebem vinho da missa

O Santuário de Nossa Senhora da Aparecida, em Balugães, Barcelos, foi, na noite de domingo para segunda-feira, alvo de furto e vandalismo, de que resultaram avultados prejuízos materiais. Os assaltantes ainda comeram hóstias e beberam vinho de missa.



Depois de terem cortado a luz da igreja, às 03h15, desligando o relógio e deitando abaixo o sistema de videovigilância, entraram na sacristia por uma janela e remexeram todas as gavetas do arcaz, onde encontraram um envelope com 500 euros, fruto de direitos paroquiais e de intenções de missa.









