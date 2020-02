A secretaria do lar de idosos de Covões, Cantanhede, foi assaltada na madrugada de ontem. Os ladrões abriram o cofre e terão levado dinheiro. Após o furto, atearam o fogo a papéis, que deixaram a arder no interior do cofre.O alarme de incêndio acabou por ser acionado e as funcionárias deram o alerta. As autoridades encontraram o cofre no chão, aberto, mas sem marcas de ter sido arrombado.Os bombeiros procederam à ventilação do espaço e o lar não foi evacuado.