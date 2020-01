Assaltantes batem com carro roubado

As autoridades estão a tentar identificar o grupo que, na segunda-feira à noite, fugiu após despistar-se e capotar com um carro furtado na madrugada anterior. O violento acidente ocorreu em Urgezes, Guimarães, e destruiu por completo o Audi A3 furtado em Ponte, no mesmo concelho.

No Facebook, o dono do carro partilhou várias fotografias do veículo e a revolta pelo incidente. O A3, furtado à porta de casa do proprietário, foi abandonado na segunda-feira, pelas 23h20, após o violento despiste. Testemunhas terão visto um grupo de homens entrar noutro veículo após o acidente.