Assaltantes dão coronhada para roubar 50 mil euros em Almada

O Ministério Público de Almada acusou quatro homens de roubo agravado e posse de arma proibida. O grupo assaltou um estafeta e deu-lhe uma coronhada na cabeça para roubar uma bolsa que este trazia, contendo 50 mil euros.



O crime remonta à tarde de 4 de junho, na Charneca de Caparica. Enquanto um dos ladrões ficou a vigiar, os outros dois entraram encapuzados num restaurante. A vítima tinha consigo a mala com o dinheiro e teve inicialmente uma pistola encostada ao corpo. Perante uma pequena hesitação do estafeta, um dos assaltantes deu-lhe uma coronhada na cabeça, fugindo com a bolsa. O arguido que conduziu o carro de fuga não tinha carta e, por isso, vai ser julgado também por esse crime.



