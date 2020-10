Um stand de automóveis em Vila Nova de Famalicão foi roubado por dois homens de cara tapada na madrugada desta segunda-feira.Os ladrões conseguiram roubar um carro no qual se colocaram em fuga. Foram apanhados pelas câmaras de videovigilância do stand e as imagens, além de entregues à GNR, foram partilhados na rede social Facebook.O alerta foi dado cerca das 4h00. A GNR está a investigar o caso.