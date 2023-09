Assaltantes destroem posto de combustível em Paredes

Um posto de combustível situado na Rua Inácio Pinto, em Sobrosa, Paredes, foi assaltado na madrugada de segunda-feira. Os suspeitos estão em fuga.O crime ocorreu pelas 05h00. Ao que oapurou, a montra foi arrombada com violência. Contudo, apesar dos danos avultados, apenas uma pequena quantia monetária foi furtada. No momento do crime o posto - que abre às 7h00 e fecha às 23h00 - estava encerrado."Levantei-me às cinco da manhã, mas não ouvi o alarme do posto tocar", diz aoum morador. Foi a funcionária do espaço que se deparou com o cenário de destruição, já pelas 06h40.Por não existirem testemunhas, o Núcleo de Investigação Criminal da GNR vai recorrer a imagens de videovigilância para tentar identificar os responsáveis pelo crime.