Assaltantes entram em restaurante de Gaia e roubam 600 euros em carne

O restaurante 'Rota dos Petiscos', em Perosinho, Gaia, foi assaltado, esta madrugada de quinta-feira. O ladrão levou, da arca congeladora, cerca de seiscentos euros em carnes embaladas.O alerta foi dado, ao início da manhã, por uma funcionária, quando se deparou com a arca vazia e com as batatas e cebolas espalhadas pelo chão.Durante a fuga, o assaltante deixou uma embalagem, com carne de pato, no chão das traseiras de uma farmácia.A GNR dos Carvalhos foi chamada ao restaurante 'Rota dos Petiscos', na rua 25 de Abril, e investiga o paradeiro do suspeito.