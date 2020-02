Assaltantes escapam a pé após despiste nas Caldas da Rainha

Uma fuga de assaltantes de carros ao cerco policial que se estava montar culminou na madrugada de ontem, nas Caldas da Rainha, com o despiste da viatura onde seguiam os suspeitos, em número desconhecido, que acabaram por conseguir escapar a pé numa zona de caniçal e mato.apurou que PSP e a GNR estavam no encalço dos suspeitos após um carjacking ocorrido no concelho de Leiria, seguido do furto de outro carro, abandonando a primeira viatura.Acabaram por ser avistados em Maceira, Leiria, e em Pataias, Alcobaça, tendo o rasto terminado pelas duas e meia da manhã junto a um viaduto nas Caldas da Rainha que une as duas freguesias urbanas, onde o carro furtado se despistou. A PJ de Leiria investiga.