Assaltantes fogem em Jaguar após furto de joias

Um grupo de assaltantes que tinham furtado joias e relógios de uma moradia em Aveiras de Cima, Azambuja, foi esta terça-feira intercetado e detido pela autoridades após fugir do local do crime num Jaguar.



Segundo fonte da GNR ao CM, o grupo era formado por cinco assaltantes. Dois entraram na habitação e os restantes aguardaram na viatura de alta cilindrada. Uma mulher que se encontrava na residência surpreendeu os ladrões na moradia e alertou os proprietários, obrigando os assaltantes a fugirem. Dois acabaram por ser retidos pelo dono da casa, com a ajuda de populares. Os restantes, que seguiam no Jaguar, foram intercetados pela PSP, já em Vila Franca de Xira. Os bens foram recuperados.





Os assaltantes serão presentes ainda esta quarta-feira a tribunal.