Dois cafés foram assaltados, esta quinta-feira de madrugada, em Barcelos e Paredes. Os alvos foram as máquinas de tabaco. A GNR foi chamada aos dois locais.Na Avenida Central de Gandra (Paredes), às 06h36, dois assaltantes partiram a porta de uma pastelaria com uma viatura de cor escura. Foram diretos à máquina, que carregaram e levaram do local.Já em Alvelos, Barcelos, o método foi semelhante e fugiram com tabaco. Porém, a dona não quis apresentar queixa à GNR.