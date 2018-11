Assaltantes invadem banco pela janela sem que alarme dispare

Assalto aconteceu durante a madrugada desta terça-feira, em Serpa. Investigação é levada a cabo pela PJ.

Por António Lúcio | 13:09

A dependência da Caixa Agrícola de Serpa foi assaltada durante a madrugada desta terça-feira.



Os ladrões introduziram-se no interior do banco através de uma janela de um edifício contíguo, apurou o CM. Até à data não foi revelado o que terá sido furtado do interior da agência, sabe-se apenas que o caso deve ter acontecido perto das 03h30, mas o alerta só foi dado às autoridades pela manhã, já que o alarme não terá disparado.

No local estão vários elementos do Núcleo de Investigação Criminal da GNR e elementos da PJ de Faro, a quem compete agora a investigação deste caso.