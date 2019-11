Assaltantes levam 30 mil euros e arrancam câmaras de videovigilância

Viraram as câmaras de videovigilância do exterior do armazém para não serem filmados. Já no interior, taparam outras câmaras com toalhas. Insatisfeitos e para garantir que não seriam reconhecidos, os assaltantes arrancaram ainda o equipamento de gravação existente no armazém da Gigatêxtil, em Guardizela, Guimarães.Levaram também centenas de atoalhados e uma carrinha da empresa. O proprietário estima que o prejuízo do assalto desta segunda-feira ronde os 30 mil euros. A GNR está a investigar."Tinha isto cheio de caixas com duas encomendas que eram para sair hoje [segunda-feira] para Espanha e França. Levaram quase tudo", lamenta Carlos Miranda, apontando para o interior do armazém têxtil, onde ficaram apenas meia dúzia de caixas, algumas abertas.O furto foi registado esta segunda-feira às 06h00, pelos primeiros funcionários que chegaram à empresa. "Ligaram-me a dizer que viesse cá porque os portões estavam abertos. Quando cheguei, encontrei a fábrica vazia", relatou o empresário aoCarlos Miranda tinha estado na empresa no domingo à tarde, a ultimar os pormenores das duas encomendas."Devem ter vindo cá durante a noite. Rebentaram os portões, viraram as câmaras e carregaram as caixas para uma das minhas carrinhas, que também levaram", explicou, desolado. Uma outra viatura da empresa escapou porque os ladrões não conseguiram pô-la em funcionamento. Caso contrário, acredita o empresário, "não tinham deixado uma única toalha".