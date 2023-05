A Fábrica da Nata, na praça dos Restauradores, em Lisboa, foi assaltada na madrugada desta segunda-feira. Ao que oapurou, os assaltantes arrombaram a porta do estabelecimento e conseguiram furtar a caixa registadora, colocando-se em fuga.O alerta foi dado às 04h00. A PSP esteve no local e está a fazer as deligências.