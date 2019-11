Assaltantes levam dinheiro e tabaco de café em Santa Maria da Feira

Um café foi assaltado durante a madrugada desta quarta-feira, cerca das 2h45, em Santa Maria da Feira.Os assaltantes levaram dinheiro e tabaco do estabelecimento, causando um prejuízo de cerca de 3.600 euros.Os ladrões estão em fuga.A PSP está no local a interrogar o proprietário do estabelecimento.Existem imagens de vídeovigilância que podem ajudar a identificar os assaltantes.Em atualização