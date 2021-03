Assaltantes levam passadiços de madeira de duas praias na Marinha Grande

A Câmara Municipal da Marinha Grande participou às autoridades o furto de parte dos passadiços de madeira, numa extensão de 60 metros, nas praias das Pedras Negras e da Vieira.Segundo apurou esta segunda-feira o, nas Pedras Negras foi furtada uma secção inteira que tinha sido substituída no fim do ano passado, enquanto na praia da Vieira há muitas traves em falta, que foram retiradas do corrimão e do piso.O furto foi detetado quando estava a ser feito o levantamento das condições do equipamento e das necessidades de reparação.