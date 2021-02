Assaltantes perseguidos pela GNR até à Cova da Moura

Um assalto a um café em Sintra resultou numa perseguição que acabou na Cova da Moura, Amadora, com a detenção dos três suspeitos, na madrugada deste sábado. O trio foi detetado por uma patrulha da GNR, mas conseguiu entrar no mesmo carro em que tinha chegado ao local do assalto.









Foi então movida perseguição aos assaltantes, que vieram a ser travados já no bairro da Cova da Moura, uma área que tem a jurisdição da PSP, mas que não foi alertada para o caso.

O CM tentou obter esclarecimentos junto do Comando Geral e do Comando de Lisboa da GNR, mas ambos recusaram adiantar mais dados sobre o assalto e as detenções.



Os três homens foram este sábado presentes ao tribunal de Mafra, mas as medidas de coação também não foram reveladas.