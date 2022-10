Assaltantes roubam tabaco e dinheiro de café em Felgueiras

Um café situado na Avenida Doutor Ribeiro Magalhães, em Felgueiras, foi assaltado pelas 04h00 de terça-feira. Os assaltantes arrombaram a porta de vidro e dirigiram-se de imediato à máquina de tabaco. “O assalto demorou cerca de quatro minutos, foi muito rápido”, refere aoa proprietária do estabelecimento.Da máquina, que estava presa a uma parede, levaram tabaco e dinheiro no valor de cerca de dois mil euros. De seguida, fugiram. “Esta é a terceira vez que somos assaltados, temos câmaras de videovigilância mas não estavam a funcionar no momento do assalto”, diz a dona do café.