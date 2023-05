Assaltantes vandalizam caixa de multibanco sem dinheiro em Espinho

A caixa multibanco, instalada no edifício da união de juntas de Anta e Guetim, em Espinho, foi vandalizada durante a madrugada desta sexta-feira.O alerta foi dado, para a PSP de Espinho, ao início da manhã, para a suspeita de uma tentativa de assalto a uma caixa multibanco, no edifício da autarquia, na rua do Passal, em Anta. Ao que tudo indica, os suspeitos não conseguiram furtar dinheiro do cofre da máquina multibanco.Segundo a informação, disponibilizada no visor do caixa automático, o equipamento não tinha dinheiro disponível para levantamento de numerário. A destruição terá sido, por isso, motivada por ato de vandalismo.A PSP de Espinho investiga o paradeiro dos suspeitos.