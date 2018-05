Assaltavam casas à hora dos funerais

Grupo consultava obituários afixados nas igrejas para saber dados sobre falecidos. Casos aconteceram no Algarve e Baixo Alentejo.

Por José Carlos Eusébio | 08:07

PORMENORES

Ficaram presos

A mulher e os três homens detidos pela GNR foram presentes, na passada sexta- -feira, ao Tribunal Judicial de Lagos, que decidiu aplicar aos suspeitos a medida de coação de prisão preventiva.



Outros furtos

Além de assaltos a casas de falecidos, o grupo poderá ter realizado outros furtos em residências. Nesse caso, terá tido a ajuda de um jardineiro, que os informava da ausência dos moradores.



Ferramentas

O grupo atuava sobretudo nos concelhos de Lagoa, Lagos e Portimão, segundo apurou o CM. A GNR apreendeu um pé de cabra e várias ferramentas que eram utilizados para cometer os crimes.

O Grupo começava por consultar os obituários afixados junto às igrejas e retirava os dados sobre os falecidos e a hora dos funerais. Depois, enquanto decorriam as cerimónia fúnebres, os ladrões entravam nas residências das pessoas falecidas ou de familiares destas, furtando tudo o que de valor lá encontravam. O gang, que está indiciado por mais de uma dezena de furtos no Algarve e Baixo Alentejo, já foi desmantelado pela GNR.Foi em resultado de uma investigação desenvolvida pelo Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Portimão que, no passado dia 23 deste mês, foram detidos três homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 18 e os 42 anos e de nacionalidade portuguesa. Três dos suspeitos foram apanhados em flagrante delito, quando furtavam uma moradia em Benagil (Lagoa), e um outro em cumprimento de um mandado de detenção.A operação foi desencadeada nos concelhos de Lagos e de Portimão. A GNR estava munida de três mandados de busca domiciliária, oito de busca a veículos e dois a estabelecimentos comerciais.Foram apreendidos computadores portáteis, televisores LCD, tablets, máquinas fotográficas, consolas de videojogos, relógios, pulseiras e fios em ouro, cartões bancários, 350 libras e 1045 euros em numerário e telemóveis, bem como dois ciclomotores e dois automóveis que seriam usados pelos suspeitos.Foi ainda constituído arguido um homem de 30 anos, que está indiciado como recetador dos objetos furtados.