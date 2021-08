Assalto a café em Sines causa prejuízo de milhares de euros

Um café foi assaltado na madrugada deste sábado, em Sines, e os assaltantes deixaram perto de 10 mil euros de prejuízo: uma porta arrombada e a máquina de tabaco e maços furtados.O alerta foi dado por vizinhos que ouviram um estrondo e chamaram a GNR. Os assaltantes encostaram uma carrinha à porta do estabelecimento, arrombaram-na e entraram para roubar a máquina do tabaco.O equipamento tinha no interior muito tabaco e dinheiro. Tudo aconteceu em poucos minutos e uma gravação vídeo amadora mostra parte do roubo.