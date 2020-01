Dois homens armados assaltaram na quarta-feira às 23h30 um café em Várzeas, Leiria.Os assaltantes entraram no estabelecimento "Pinhal", que também funciona como mini-mercado, e esvaziaram as caixas registadoras, que tinham 300 euros. Conseguiram roubar também telemóveis.No café estava apenas um cliente durante o assalto.O dono relata que os homens bateram com a arma no balcão e pediram dinheiro.Os ladrões conseguiram fugir a pé do local.