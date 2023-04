Assalto a casa do Provedor da Misericórdia de Vizela rende 500 mil euros

A casa do Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vizela, em Guimarães, foi assaltada na madrugada de quinta para sexta-feira.Os proprietários, atualmente de férias, não estavam na habitação. Durante este período, a casa já foi assaltada duas vezes. Na primeira tentativa os assaltantes não conseguiram arrombar o cofre, no entanto, agora conseguiram furtar várias peças em ouro e relógios num valor bastante avultado.Estima-se que o furto tenha rendido mais de 500 mil euros aos assaltantes, no entanto o valor ainda não foi confirmado pelo Provedor e mulher, que é magistrada.