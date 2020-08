Assalto a casa no Porto rende 100 mil euros

O furto no interior de um cofre, localizado num apartamento na zona da Boavista, no Porto, rendeu 100 mil euros.



De acordo com o proprietário, os assaltantes usaram uma chave falsa para aceder à habitação e sabiam o código do cofre, uma vez que não havia sinais de arrombamento.





Levaram 60 mil euros em dinheiro e 40 mil em joias que estavam divididas em vários sacos. O roubo terá ocorrido entre sexta-feira e as 18h00 desta terça-feira.A PSP investiga.