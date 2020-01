Assalto a churrasqueira faz um ferido em Coimbra

Os assaltantes são três indivíduos jovens que entraram no estabelecimento comercial, agrediram o homem e levaram uma quantia de dinheiro do espaço.



A GNR esteve no local.



Em atualização

Um assalto a uma churrasqueira esta quarta-feira à noite em Souselas, Coimbra, fez um ferido.Trata-se do dono do estabelecimento, que foi assistido no local pelos bombeiros.